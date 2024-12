Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach drei Diebstählen aus Fahrzeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (02.12.) wurde die Polizei zu drei Tatorten im Stadtgebiet gerufen, an denen bislang unbekannte Täter Fahrzeuge aufgebrochen haben.

In der Straße Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Lückerath hat ein unbekannter Täter in einem kurzen Zeitraum von 07:55 Uhr bis 08:10 die Scheibe der Fahrertür eines Pkw der Marke Peugeot eingeschlagen und anschließend ein Mobiltelefon des Herstellers Samsung aus einer Halterung im Innenraum entwendet. Der Besitzer des Pkw war lediglich für diesen kurzen Zeitraum in der nahegelegenen Kindertagesstätte, als die Tat passiert sein muss.

Im Stadtteil Hebborn wurde morgens um 07:30 Uhr festgestellt, dass eine Scheibe an einem Pkw der Marke BMW eingeschlagen und anschließend das Lenkrad sowie das Navigationssystem ausgebaut und entwendet wurden. Der Pkw stand seit dem Vorabend (01.12.) um 19:00 Uhr in der Straße Hebborner Feld.

In der Straße Im Eichenkamp im Stadtteil Refrath wurde der Besitzer eines Van der Marke VW mittags um 12:00 Uhr durch den fehlenden Tachometer in seinem Fahrzeug auf die Tat aufmerksam. Das Fahrzeug wurde Samstagabend (30.11.) um 20:00 Uhr in der Straße abgestellt und wies bei Anzeigenaufnahme keine erkennbaren Einbruchspuren auf. Der Tachometer wurde offenbar ausgebaut und komplett entwendet.

An allen drei Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wenn Sie im Umfeld der Tatorte verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell