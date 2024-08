Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad, Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5845280 kam es kurz nach 18:00 Uhr auf der L630 zwischen Schwetzingen und Brühl zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Motorrad und ein Pkw beteiligt waren. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 84-jähriger Toyota-Fahrer die vorfahrtsberechtigte 27-jährige Fahrerin eines Suzuki-Kraftrades im Kreuzungsbereich der L597 und der L630 wohl übersah und es zur Kollision kam. Die Frau wurde hierdurch so verletzt, dass sie zur weiteren medizinischen Untersuchung und Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Die L630 musste während der Verkehrsunfallaufnahme komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es konnte lediglich die Auffahrt von der L599 in Fahrtrichtung Brühl ermöglicht werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt werden. Um 20:15 Uhr konnte der Abschnitt für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet, jedoch kam es in diesem Bereich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell