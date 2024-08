Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind verletzt sich lebensgefährlich nach Sturz von Balkon

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr stürzte ein 4-jähriger Junge vom Balkon eines Mehrfamilienkomplexes in der Emmertsgrundpassage. Durch den Sturz aus dem 7. Stock erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe des Sturzgeschehens sind derzeit noch unklar. Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind vor Ort. Außerdem hat die zentrale Kriminaltechnik die Spurensicherung aufgenommen. Zum Gesundheitszustand des Kindes bestehen derzeit keine weiteren Informationen.

