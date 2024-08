Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad, Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen (ots)

Kurz nach 18:00 Uhr kam es heute auf der L630 zwischen Schwetzingen und Brühl zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Motorrad und ein Pkw beteiligt waren. Derzeit befinden sich Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert an. Aufgrund der Örtlichkeit kommt es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell