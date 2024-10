Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstärkte Kontrollen im Bereich Bitburg - Mehrere Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen kontrolliert

Bitburg (ots)

In den vergangen Tagen wurden im Rahmen verstärkter Verkehrskontrollen erneut Verstöße wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie wegen einer fehlenden Fahrerlaubnis festgestellt.

Am 02. und 03. Oktober 2024 führte die Polizeiinspektion Bitburg in ihrem Dienstgebiet Kontrollen durch, wobei mehrere Fahrzeugführende alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Steuer angetroffen wurden. Ein Fahrzeugführender war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Mittwoch, 02. Oktober 2024:

Im Laufe des Mittwochmittags wurde ein Fahrzeugführender in Irrel kontrolliert und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. In Orenhofen konnte nur kurze Zeit später ein weiterer Fahrer mit 1,28 Promille einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am späten Abend wurde eine Person mit 1,87 Promille in Bitburg kontrolliert, nachdem aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der B257 bei Bitburg gemeldet hatte.

Donnerstag, 03. Oktober 2024:

Bei einer weiteren, am Donnerstagmittag in Irrel durchgeführten Kontrolle wurde beim Fahrzeugführenden durch die eingesetzten Beamten betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der durchgeführte Schnelltest erhärtete sodann den Verdacht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 19:30 Uhr wurde ein Alleinunfall eines Pkws im Bereich Utscheid gemeldet. Die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch Hinweise von Zeugen und anschließender intensiver Ermittlungen konnte sie schlussendlich angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Zudem konnte auch hier eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis festgestellt werden.

Die betroffenen Fahrzeugführenden erwartet nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren sowie in einigen Fällen ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell