Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Brand im Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt zur Ursache

Viersen-Beberich (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Berliner Höhe in Viersen. Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Hauses, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die betroffene Wohnung und zwei weitere wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde durch den Brand nach derzeitigem Stand niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen und wird einen Sachverständigen hinzuziehen. /wg (340)

