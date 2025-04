Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall am Kreisverkehr - Radfahrerin wird schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag kam es zu dem Unfall am Kreisverkehr Birkenallee / An Peschbenden. Gegen 09.50 Uhr fuhr auf der Birkenallee aus Richtung Eichendorffstraße eine 70-jährige Kempenerin mit ihrem Auto. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt einer 71-jährigen Grefratherin, die auf ihrem Fahrrad auf der Straße 'An Peschbenden' unterwegs war und den für beide Richtungen freigegebenen Radweg in Richtung Oedter Straße nutzte. Es kam zur Kollision, und die Radfahrerin stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. /wg (344)

