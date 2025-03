PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Lenkräder und Scheinwerfer ausgebaut +++ Einbruchsversuch in Wohnmobil +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Flurstraße, Donnerstag, 13.03.2025, 08.00 Uhr bis 21.30 Uhr

(bä)Am Donnerstag sind im Verlauf des Tages unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit von 08.00 Uhr bis 21.30 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Flurstraße aufgebrochen. Die Täter drangen in das Haus ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Lenkräder und Schweinwerfer ausgebaut, Bad Homburg, Am Grünen Weg, Mittwoch, 12.03.2025, 19.40 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 07.00 Uhr

(bä)Bei mehreren Fahrzeugen haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach die Schweinwerfer und Lenkräder gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die unbekannten Täter im Zeitraum von 19.40 Uhr bis 07.00 Uhr einem Parkplatz in der Straße "Am Grünen Weg", wo Fahrzeuge eines Autohändlers und einer Autovermietung geparkt waren. Sie schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, öffneten die Motorhauben und entwendeten die Schweinwerfer und teilweise auch die Lenkräder. Anschießend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 182.000 Euro geschätzt. Die Täter mussten zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder können sachdienliche Hinweise geben, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

3. Versuchter Einbruch in Wohnmobil,

Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Mittwoch, 12.03.2025, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 15.00 Uhr

(bä)Von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bisher nicht bekannte Täter, ein in der Theodor-Heuss-Straße in Neu-Anspach abgestelltes Wohnmobil aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Täter in der Zeit von 19.00 Uhr bis 15.00 Uhr dem in Höhe der Hausnummer 26 abgestellten Wohnmobil. Anschließend versuchten sie, die verschlossene Heckgarage des Wohnmobils aufzubrechen, was Ihnen allerdings nicht gelang. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dieser Sache nimmt die Polizei Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt, Landesstraße 3057, Gemarkung Friedrichsdorf, Donnerstag, 13.03.2025, 12.12 Uhr

(bä)Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Donnerstagmittag eine 29-jährige Opelfahrerin und eine 58-jährige Daciafahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Opelfahrerin gegen 12.10 Uhr auf der Landesstraße 3057 aus Richtung Köppern und Richtung Bad Homburg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie versuchte, dies durch Gegenlenken zu verhindern und kam aufgrund der starken Lenkbewegung auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit der entgegenkommenden Daciafahrerin zusammen. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

5. Leicht verletzt nach Auffahrunfall,

Landesstraße 3205, Gemarkung Bad Homburg, Donnerstag, 13.03.2025, 10.10 Uhr

(bä)Am Donnerstagvormittag kam es auf der Landesstraße 3205 in der Gemarkung Bad Homburg zu einem Auffahrunfall, bei der eine 32-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren gegen 10.10 Uhr ein 28-Jähriger VW-Fahrer und die Frau auf der Landesstraße 3205 aus Richtung Seulberger Straße in Fahrtrichtung Südring. Kurz nach der Einmündung zum Massenheimer Weg fuhr die 32-Jährige mutmaßlich aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands auf den vor ihr fahrenden VW auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt.

