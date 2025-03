PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Aggressiver Ladendieb +++ Metallschrott gestohlen +++ Frau versucht Streifenwagen zu beschädigen +++ Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Aggressiver Ladendieb,

Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 12.03.2025, 14.02 Uhr

(bä)Am Mittwochnachmittag klaute ein Ladendieb Parfum, konnte auf seiner Flucht gestellt werden und wurde anschließend gewalttätig. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein 31-jähriger Mann gegen 14.00 Uhr einen Drogeriemarkt in der Louisenstraße in Bad Homburg. Dort nahm er mehrere Parfums aus den Regalen, steckte sie in eine Tüte und verließ den Markt wieder, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Geschäft sprach ihn eine Mitarbeiterin an, woraufhin er die Tüte mit dem Diebesgut herausgab und flüchten wollte. Dies verhinderten mehrere Mitarbeiter und anwesende Passanten. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei von den Personen festgehalten. Dagegen wehrte er sich, schlug und trat um sich und biss eine der festhaltenden Personen. Trotz der körperlichen Angriffe wurde niemand verletzt. Anschließend brachten Beamte den Tatverdächtigen auf die Polizeidienststellet. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Da der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wird er am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

2. Metallschrott gestohlen,

Weilrod-Mauloff, Ulrich-von-Hutten-Straße, Dienstag, 11.03.2025, 23.50 Uhr bis Mittwoch, 12.03.2025, 00.10 Uhr

(bä)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch klauten Unbekannte eine größere Menge Metallschrott von einem Firmengelände im Weilroder Ortsteil Mauloff. Im Zeitraum von 23.50 Uhr bis 00.10 Uhr betraten die Täter ein Firmengelände in der Ulrich-von-Hutten-Straße. Anschließend stahlen sie aus einem unverschlossenen Lagerraum eine größere Menge Metallschrott. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Von einem Täter ist eine Personenbeschreibung bekannt. Der Mann ist etwa 1,80 m groß und war mit einem hellen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Zum Abtransport mussten die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung.

3. Frau versucht Streifenwagen zu beschädigen, Bad Homburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 12.03.2025, 21.30 Uhr

Am Mittwochabend hat eine 42-jährige Frau versucht, auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Bad Homburg den Außenspiegel eines Streifenwagens abzureißen. Zunächst wurde die Polizei ins Krankenhaus gerufen, da eine Frau in der Notaufnahme randalieren würde. Nachdem die Streife die Frau angetroffen hatte, wurde sie zunächst des Klinikgeländes verwiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie dem Platzverweis nicht nach und benahm sich so auffällig, dass die Polizei sie in der angrenzenden psychiatrischen Klinik vorstellen musste. Beim Transport zu Fuß dorthin hatte sie versucht, den Außenspiegel des Streifenwagens auf der Beifahrerseite beim Vorbeigehen abzureißen, was ihr allerdings nicht gelang. Auch wurde bekannt, dass die versucht hatte, in der Notaufnahme mehrere Gegenstände zu stehlen. Neben der Einweisung in die Psychiatrie wurden mehrere Strafverfahren gegen die 42-jährige eingeleitet.

4. Unfallverursacher verletzt Fußgänger und flüchtet, Steinbach, Industriestraße, Mittwoch, 12.03.2025, 06.20 Uhr

(bä)Am Mittwochmorgen wurde eine 16-jährige Fußgängerin in Steinbach beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem weißen Pkw angefahren und stürzte daraufhin zu Boden. Gegen 06.20 Uhr wollte die 16-Jährige einen Zebrastreifen in der Industriestraße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des weißen Pkw zunächst auf der Bahnstraße in Richtung Europakreisel. Den Kreisverkehr verließ er nach Einfahren direkt wieder und fuhr auf die Industriestraße. Hierbei übersah er mutmaßlich die Fußgängerin und erfasste sie mit dem Pkw. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher konnte beschrieben werden. Er ist etwa 30-40 Jahre alt und dunkelhäutig. Er hat eine kräftige Statur, schwarze Haare und trägt einen Bart. Er trug ein blaues Hemd mit weißen Linien. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung.

5. Unfall verursacht und geflüchtet,

Bad Homburg, Obergasse, Sonntag, 09.03.2025, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 12.03.2025, 09.45 Uhr

(bä)In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch kam es in Bad Homburg in der Obergasse zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 20 war ein roter Mazda geparkt und wurde von einem bisher nicht bekannten Unfallverursacher beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte die Fahrerin oder der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs den Mazda beim Vorbeifahren oder Ausparken. Hinsichtlich der genauen Unfallursache wird noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder können Hinweise zur Tat geben, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell