Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Mit Messer bedroht und verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (06.01.2025) einen 50 Jahre alten Mann an der Kegelenstraße festgenommen, der eine 43 Jahre alte Frau mit einem Messer verletzt haben soll. Die beiden gerieten gegen 11.00 Uhr in einer Wohnung in Streit, in dessen Verlauf der Mann die 43-Jährige mit einem Messer bedroht und verletzt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 50-Jährigen fest. Der Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wurde am Dienstag (07.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell