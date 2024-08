Polizei Düren

POL-DN: Polizeieinsatz am Amtsgericht in Jülich

Jülich (ots)

Eine Drohung gegen das Amtsgericht hat am heutigen Donnerstag (01.08.2024) einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Am Donnerstagvormittag wurden Durchsuchungsmaßnahmen am Amtsgericht Jülich in der Wilhelmstraße durchgeführt, nachdem sich das Gericht am Morgen wegen einer Drohung an die Polizei gewandt hatte. Der Bereich um das Amtsgericht wurde abgesperrt. Das Gerichtsgebäude wurde mit der Hilfe von Sprengstoffspürhunden durchsucht. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

