POL-HG: Unbekannter greift Mann an +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Unfall mit verletzter Person +++ Verkehrsunfallflucht

1. Unbekannter greift Mann an,

Steinbach (Taunus), Bahnstraße, S-Bahn-Station Weißkirchen/Steinbach, Dienstag, 11.03.2025, 09.20 Uhr

(bä)Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen an der S-Bahn-Station Weißkirchen/Steinbach in Steinbach unvermittelt einen Mann angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 09.20 Uhr ein Mann von dem Täter auf dem Bahnsteig der Steinbacher Seite angegriffen. Nach dem Angriff lief er auf die Weißkirchener Seite der Bahnstation. Der Angreifer ist etwa 1,75m groß, hat eine normale Statur, sehr kurze und schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einem blauen T-Shirt und einer dunklen Hose. Der Angegriffene wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für sachdienliche Hinweise bitten wir Zeuginnen und Zeugen, die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06172) 6240-0 zu kontaktieren.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Steinbach (Taunus), Oberhöchstädter Straße, Dienstag, 11.03.2025, 07.10 Uhr bis 07.30 Uhr

(bä)Einbrecher nutzten ein kurzes Zeitfenster am Dienstagmorgen und brachen in ein Einfamilienhaus in Steinbach ein. Im Zeitraum von 07.10 Uhr bis 07.30 Uhr schlugen die bisher unbekannten Täter die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses in der Oberhöchstädter Straße ein. Anschließend betraten sie dieses, durchwühlten alle Zimmer und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Danach flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder können Hinweise auf die Täter geben, setzten Sie sich bitte mit der Polizei Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung.

3. Unfall mit leichtverletzter Person,

Gemarkung Oberursel, Bundesstraße 455, Einmündung Königsteiner Straße, Dienstag, 11.03.2025, 09.21 Uhr

(bä)Am Dienstagvormittag wurde ein 39-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 455, Einmündung zur Königsteiner Straße in der Gemarkung Oberursel leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten der 39-jährige Fahrer eines Opel und eine 34-jährige Ford-Fahrerin von der Bundesstraße 455 auf die Königsteiner Straße abbiegen. Der Opel-Fahrer musste beim Abbiegen bremsen. Da die Ford-Fahrerin mutmaßlich zu wenig Abstand gehalten hatte, konnte sie nicht mehr rechtzeitig anhalten und ist dem Opel-Fahrer aufgefahren. Der Opel-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

4. Nach Verkehrsunfall geflüchtet,

Kronberg (Taunus), De-Ridder-Straße, Dienstag, 11.03.2025, 08.45 Uhr

(bä)Am Dienstagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der De-Ridder-Straße im Kronberger Stadtteil Schönberg. Ein bisher nicht bekannter Unfallverursacher befuhr mit einem Pkw die De-Ridder-Straße aus Richtung Friedrichstraße in Richtung Stiftstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache streife die Fahrerin oder der Fahrer auf Höhe der Hausnummer 4 einen Metallzaun und auf Höhe der Hausnummer 8 einen blauen Mercedes und einen grauen Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Zaun sowie an den Pkw wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu wenden.

