PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel +++ Pkw aufgebrochen +++ Fahrzeug zerkratzt +++ Radfahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Betrunken Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel, Kronberg im Taunus, Sportplatz Schönberger Straße, Sonntag, 09.03.2025, 17.10 Uhr

(bä)Am späten Sonntagnachmittag kam es nach einem Fußballspiel in Kronberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußballspieler und einem Zuschauer. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein Fußballspieler nach dem Spiel zu einer dreiköpfigen Personengruppe auf dem Parkplatz des Sportplatzes. Nach einem kurzen Wortgefecht gerieten der Spieler und ein Zuschauer in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf sich beide schlugen und verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06142) 9266-0 entgegen.

2. Pkw aufgebrochen, Oberursel, Neugasse, Sonntag, 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr

(bä)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Oberursel ein Fahrzeug aufgebrochen. Die Täter hatten zunächst eine Scheibe eines grauen Seat eingeschlagen, der in der Neugasse abgestellt war. Anschließend stahlen sie mehrere technische Geräte mit Zubehör im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter wussten allerdings nicht, dass die Geräte defekt waren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Fahrzeug zerkratzt, Neu-Anspach, Otto-Reitz-Weg, Freitag, 07.03.2025, 12.00 Uhr bis Sonntag, 09.03.2025, 10.20 Uhr

(bä)Am vergangenen Wochenende wurde in Neu-Anspach ein Pkw beschädigt. Ein bisher nicht bekannter Täter zerkratze in der Zeit von Freitag, 10.00 Uhr bis Sonntag, 12.00 Uhr den vorderen rechten Kotflügel und die Stoßstange eines im Otto-Reitz-Weg geparkten schwarzen Tesla. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

4. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bundesstraße 456, Gemarkung Bad Homburg, Samstag, 08.03.2025, 18.56 Uhr

(bä)Am frühen Samstagabend kam es bei einem Verkehrsunfall zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 17-jährige Radfahrer und ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die B456 aus Richtung Wehrheim in Richtung Bad Homburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Radfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen, zeitgleich wollte der Pkw-Fahrer an dem Radfahrer vorbeifahren. Dadurch stießen beide zusammen. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er musste nach einer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5.200 Euro geschätzt. Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs wird noch ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Betrunken Unfall verursacht - Zeugen gesucht, Bad Homburg, Urseler Straße, Montag, 10.03.2025, 00.36 Uhr

(bä)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Polizei in Bad Homburg ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Um 00.36 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei ein unbeleuchtetes Fahrzeug im Bereich der Urseler Straße. Bei der anschließenden Kontrolle einer im Fahrzeug sitzenden Frau wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrzeugführerin wurde Blut abgenommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin befanden sich frische Unfallspuren an ihrem Pkw. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinsichtlich der Fahrzeugschäden ist die Polizei auf Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Sollten sie sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

