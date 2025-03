POL-HG: Sechs Fahrzeugführer mit Rauschmitteln am Steuer erwischt +++ 11-Jähriger von Böller verletzt +++ Mehrere (Gewerbe-)Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Rücksichtslose Fahrer im Sportpark

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 11-Jähriger von Böller verletzt,

Steinbach (Taunus), Im Wingertsgrund,

Freitag, 07.03.2025, 17:30 Uhr

Am Freitagnachmitttag wurde ein Kind von einem Böllerwurf verletzt, nachdem Jugendliche unbeaufsichtigt Feuerwerk gezündet hatten. In einer Grünanlage "Im Wingertsgrund" in Steinbach zündeten zwei Jugendliche mehrere Böller unbekannter Bauart. Ein 11-Jähriger und ein weiteres Kind waren ebenfalls zum Spielen in dem Park, als einer der Feuerwerkskörper neben ihnen explodierte. Der Junge wurde aufgrund der Explosion leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Die beiden Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Teenager seien im Alter von 14 bis 15 Jahren gewesen. Sie hätten beide eine Größe von etwa 175 cm gehabt und schwarze Jacken sowie blauen Mützen getragen.

Zeugen des Vorfalles werden gesucht und gebeten sich mit der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Einbruch in Wertstoffhof,

Königstein am Taunus, Forellenweg,

Freitag, 07.03.2025, 18:10 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 08:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Grundstück eines Wertstoffhofes im Königsteiner Forellenweg und entwendete Bargeld. Der Einbrecher betrat das Grundstück vermutlich über das Einfahrtstor und machte sich anschließend am Fenster eines verschlossenen Containers zu schaffen. Dieses versuchte er zunächst aufzubrechen. Als dies misslang, schlug der Unbekannte das Fenster ein und gelangte so ins Innere. Anschließend brach er den darin befindlichen Tresor auf und entnahm die dortigen Einnahmen. Im weiteren Verlauf schlug der Einbrecher an einem weiteren Gebäudekomplex ebenfalls eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Hierbei konnte kein weiteres Diebesgut erbeutet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein im Taunus unter Tel. 06174/9266-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Einbruch über Terrassentür,

Bad Homburg v. d. H., Gonzenheim, Rebenweg,

Samstag, 08.03.2025, 19:15 Uhr

Am Samstagabend brachen bisher unbekannte Täter eine Terrassentür in Bad Homburg Gonzenheim auf und durchsuchten das Wohnhaus. Gegen 19:15 Uhr gelangten die Unbekannten auf die Rückseite des Einfamilienhauses im Rebenweg und hebelten diese auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten des Hauses und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Ob sie etwas entwendeten ist bislang nicht bekannt. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht.

Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Elektronik gestohlen,

Oberursel (Taunus), Zimmersmühlenweg,

Freitag, 07.03.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 09:00 Uhr

Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Firmengebäudes ein, um mehrere elektronische Geräte zu entwenden. Die Verantwortlichen der Firma im Zimmersmühlenweg in Oberursel verließen das Gelände am Freitag gegen 16:30 Uhr. Als die Firma gegen 09:00 Uhr am nächsten Morgen öffnete, hatten unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und diverse Arbeitsmittel im niedrigen fünfstelligen Wert aus den Büroräumen mitgenommen. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalles werden gesucht und gebeten sich mit der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Kupferdraht erbeutet,

Steinbach (Taunus), Weißkirchener Straße,

Freitag, 28.02.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 07.03.2025, 08:20 Uhr

Die vergangene Woche nutzten Kupferdiebe aus und verschafften sich Zugang zu einer Baustelle in Steinbach. Die Diebe begaben sich zunächst auf das Baustellengelände in der Weißkirchener Straße. Dort brachen sie dann ein Vorhängeschloss auf und bekamen so Zugang zu einer mobilen Trafostation. Hier erbeuteten sie Kupferdraht in einem niedrigen fünfstelligen Wert. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Aufgrund der entwendeten Menge müssen die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 zu kontaktieren. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Rücksichtslose Fahrweise im Sportpark,

Friedrichsdorf, Färberstraße, Marie-Curie-Straße,

Freitag, 07.03.2025, 19:30 Uhr

Am Freitagabend entzogen sich zwei Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle im Sportpark Friedrichsdorf, nachdem sie zuvor aufgrund ihrer rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen waren. Ein Anwohner meldete gegen 19:30 Uhr mehrere Autos, welche mit hoher Geschwindigkeit die Kreisverkehre in der Marie-Curie-Straße durchfuhren. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten die unbekannten Fahrzeugführer in unterschiedliche Richtungen über die angrenzenden Feldwege und gerieten schnell außer Sicht. Hierbei wurde die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten und teilweise das Licht der Fahrzeuge ausgeschaltet. Insbesondere ein silberner Golf und ein dunkler BMW fielen mit ihren Fahrmanövern auf. Die Fahrzeuge konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen schädigenden Ereignissen.

Wer Hinweise zu den Fahrern oder ihren Fahrzeugen geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

7. Sechs Fahrzeugführer mit Rauschmitteln am Steuer erwischt,

Hochtaunuskreis,

Freitag, 07.03.2025 bis Samstag, 08.03.2025

Am Wochenende wurden gleich mehrere Verkehrsteilnehmer im Hochtaunuskreis von der Polizei gestoppt, da sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen.

Am Freitagabend fiel zunächst ein 51-Jähriger aus Griesheim im Götzenmühlenweg in Bad Homburg aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht eines erheblichen Alkoholkonsums des Mannes. Er wurde vorläufig festgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 21:20 Uhr wurden die Beamten dann zu einem Verkehrsunfall in der Bad Homburger Obergasse gerufen. Hier war ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes vom Unfallort geflüchtet, nachdem er etwa 1.400 Euro Sachschaden verursacht hatte. Der Mann konnte im Anschluss alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch er wurde vorläufig festgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Um 23:45 Uhr kam es dann bei einer Verkehrskontrolle auf der Homburger Landstraße in Friedrichsdorf zum nächsten Verstoß. Ein 35-Jähriger aus Bad Homburg wurde ebenfalls deutlich alkoholisiert am Steuer seines Autos angehalten. Es folgte erneut die vorläufige Festnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines.

Am Samstagnachmittag ergaben sich dann bei einer weiteren Verkehrskontrolle Hinweise auf einen vorangehenden Betäubungsmittelkonsum eines 20-Jährigen aus Bad Homburg. Der Mann wurde von der Polizei in der Kirdorfer Bachstraße kontrolliert. Auch er wurde vorläufig festgenommen und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Im weiteren Verlauf kontrollierte die Polizei in Usingen am Abend einen 18-Jährigen Autofahrer in der Bahnhofsstraße. Auch bei diesem ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum und er wurde vorläufig festgenommen.

Sonntagmittag fiel dann einer Bad Homburgerin ein 36-Jähriger in der Innenstadt auf, welcher mit laufendem Motor am Straßenrand stand. Als der Funkstreifenwagen sich nährte, fuhr der Mann zunächst los, hielt jedoch unmittelbar wieder an. Wie zuvor wurde auch bei diesem Autofahrer eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, er wurde vorläufig festgenommen und musste seinen Führerschein abgeben.

Allen Fahrern wurde auf den jeweiligen Polizeistationen Blut abgenommen und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Alle konnten die Stationen nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen.

