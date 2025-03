PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte schlagen Mann +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person +++ Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte schlagen Mann,

Bad Homburg, Gotenstraße, U-Bahnhaltestelle Montag, 10.03.2025, 22.45 Uhr

(bä)Am späten Montagabend schlugen zwei Unbekannte in Bad Homburg an der U-Bahnhaltestelle Gonzenheim einen Mann. Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten drei Männer gegen 22.45 Uhr im Bereich der U-Bahnhaltestelle in einen Streit, in dessen Verlauf einer der drei von den beiden anderen zunächst festgehalten und dann geschlagen wurde. Anschließend stiegen die beiden bisher noch Unbekannten kurz vor Eintreffen der Polizei in die U-Bahn und fuhren in Richtung Frankfurt am Main. Der angegangene Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Behandlung bedurften. Zum Erscheinungsbild der Täter machte der Mann keine Angaben. Der Grund des Streits ist aktuell nicht bekannt und Bestandteil kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

2. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Bad Homburg, Burgholzhäuser Straße/Wetterauer Straße Montag, 10.03.2025, 14.42 Uhr

(bä)Am Montagnachmittag wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Motorradfahrer fuhr gegen 14:40 Uhr auf der Wetterauer Straße und wollte an der Einmündung Burgholzhäuser Straße nach links abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz. Hierbei kam er zu Fall, rutschte einige Meter über die Fahrbahn und kam dann zum Liegen. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

3. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Bad Homburg, Ferdinandstraße Montag, 10.03.2025, 18:56 Uhr

(bä)Am frühen Montagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ferdinandstraße in Bad Homburg. Ein 65-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 18:55 Uhr in eine Parklücke einparken. Jedoch verschätzte er sich und fuhr gegen einen geparkten VW-Multivan. Als er von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, stieg er in sein Fahrzeug und flüchtete, bevor die Polizei verständigt werden konnte. Kurze Zeit später kehrte er jedoch, noch vor Eintreffen der Polizei, wieder an den Unfallort zurück. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Der VW-Fahrer wurde zur Polizeistation gebracht. Dort wurde Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell