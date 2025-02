Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Schaden nach Schockanruf

Kippenheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr, wurde eine Seniorin von bislang unbekannten Betrügern telefonisch mit einer verbeireteten Masche des "Schockanrufs" kontaktiert. Unter Vortäuschung, dass eine Angehörige in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sein soll, gelang es, die Frau zur Übergabe einer fünfstelligen Geldsumme zu bewegen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden noch am Abend eingeleitet.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Derartige Schockanrufe treten aktuell auf, daher raten wir:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

