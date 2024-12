LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Meiningen (ots) - Mittwochabend gegen 19:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen einen Suhl sowie weitere Gegenstände, welche in einem Verschlag im hinteren Bereich eines Baustoffmarktes in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen gelagert wurden, an. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch die Flammen entstand Sachschaden an einem Stromverteilerkasten sowie einem Fallrohr. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe der entstandenen ...

