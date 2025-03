POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Unbekannter greift Mann an, Steinbach (Taunus), Bahnstraße, S-Bahn-Station Weißkirchen/Steinbach, Dienstag, 11.03.2025, 09.20 Uhr (bä)Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen an der S-Bahn-Station Weißkirchen/Steinbach in Steinbach unvermittelt einen Mann angegriffen. Nach ...

mehr