Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Restalkohol am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Eine Polizeistreife stellte am Montagmorgen bei einem 56-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Gutenbrunnenstraße starken Alkoholgeruch fest. Der Fahrer gab an, am Vorabend eine größere Alkoholmenge getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt. Der Fahrer muss nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe und einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen. |pirok

