POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Lauterecken (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Bahnwaggon mittels Graffiti besprüht. Zwei bislang unbekannte Täter betraten gegen 02:30 Uhr den Bahnhofsbereich in Lauterecken und beschädigten mittels Graffiti einen dort befindlichen Waggon sowie einen Verteilerkasten. Zeugen werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 06382-9110 mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen.

