POL-RBK: Overath - 42-Jähriger leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Rösrath (ots) - Am gestrigen Mittwoch (26.02.) wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in Kleineichen gemeldet. Der Besitzer eines Ford Transits, welcher am Fahrbahnrand des Birkenweges geparkt war, hatte gegen 09:00 Uhr eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Fahrzeug festgestellt. Aus dem Inneren wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Außerdem wurde eine Abdeckung im Bereich des ...

