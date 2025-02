Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebstahl aus Kastenwagen in Kleineichen

Rösrath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (26.02.) wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in Kleineichen gemeldet.

Der Besitzer eines Ford Transits, welcher am Fahrbahnrand des Birkenweges geparkt war, hatte gegen 09:00 Uhr eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Fahrzeug festgestellt. Aus dem Inneren wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Außerdem wurde eine Abdeckung im Bereich des Zündschlosses entfernt, weshalb vermutet werden kann, dass der oder die Täter zusätzlich vorgehabt haben, das Fahrzeug kurzzuschließen. Der Ford wurde zuletzt am Vorabend (25.02.) gegen 20:00 Uhr in einem unbeschädigten Zustand gesehen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell