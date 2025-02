Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aufmerksamer Zeuge meldet alkoholisierte Fahrerin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (26.02.), gegen 14:00 Uhr, hat ein Zeuge gesehen, wie eine Frau mit ihrem Pkw der Marke BMW auffallend unsicher fuhr und letztlich in der Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hand gegen einen Poller gefahren ist und sich anschließend vom Unfallort entfernt hat.

Der beschriebene Pkw konnte durch die alarmierte Polizei im Verlauf der Alten Wipperfürther Straße gesichtet und angehalten werden.

Die Fahrerin, eine 33-jährige Gladbacherin, gab in der folgenden Kontrolle an, lediglich einen Sekt vor Fahrtantritt getrunken zu haben. Ein Atemalkoholvortest ergab jedoch deutlich über 2 Promille, so dass der Verdacht einer Verkehrstraftat bestand und eine Blutprobenentnahme angeordnet werden musste.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen vorerst untersagt.

Am erwähnten Poller ist kein Schaden entstanden und am Pkw war lediglich geringer Sachschaden feststellbar.

Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ct)

