POL-BOR: Gronau - Betrug durch falschen Banker

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, An der alten Aa; Unfallzeit: 15.10.2024, 08.45 Uhr bis 17.15 Uhr; Einen Schaden an einem geparkten Pkw verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Der beschädigte Wagen hatte am Dienstag auf dem Parkstreifen der Straße An der alten Aa gestanden. Als die Besitzerin um 17.15 Uhr mit ihrem Wagen wegfahren wollte, stellte sie einen Frontschaden fest. Ohne sich um ...

