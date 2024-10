POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Steinstraße; Unfallzeit: 15.10.2024, 11.10 Uhr; Geflüchtet ist am Dienstag eine unbekannte Autofahrerin nach einem Unfall in Gronau. Dieser hatte sich um 11.10 Uhr auf der Steinstraße abgespielt: Eine 24-Jährige war dort in Richtung Losserstraße unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegenkam. Dessen Fahrerin war an einem stehenden Lkw vorbei in den Gegenverkehr gefahren. ...

