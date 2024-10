Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall nach Gefahrenbremsung

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Steinstraße;

Unfallzeit: 15.10.2024, 11.10 Uhr;

Geflüchtet ist am Dienstag eine unbekannte Autofahrerin nach einem Unfall in Gronau. Dieser hatte sich um 11.10 Uhr auf der Steinstraße abgespielt: Eine 24-Jährige war dort in Richtung Losserstraße unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegenkam. Dessen Fahrerin war an einem stehenden Lkw vorbei in den Gegenverkehr gefahren. Die 24-Jährige bremste stark ab, um eine Kollision zu vermeiden. Einem ihr nachfolgenden 39-Jährigen gelang dies nicht mehr - der Gronauer prallte auf das vorausfahrende Fahrzeug. Die Unbekannte entfernte sich, sie fuhr einen kleineren schwarzen Pkw. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. Dies gilt auch für den Fahrer des stehenden Lkw. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell