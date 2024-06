POL-PPRP: Verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots) - Im Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet. Zwischen dem 17.06.2024, 19:00 Uhr, und dem 18.06.2024, 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die Parksensoren eines in der Alexander-Fleming-Straße abgestellten VW Touareg. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail ...

