Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in der Innenstadt von Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in zwei Geschäftsräume in der Innenstadt von Brake eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Sonntag, 12. November 2023, 01:25 Uhr, wurde zunächst ein Einbruch in eine Apotheke in der Breite Straße festgestellt. Hier beschädigten die Unbekannten ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Wenig später meldeten sich die Betreiber einer benachbarten Bäckerei. Auch hier drangen die unbekannten Personen durch das Beschädigen einer Fensterscheibe in den Verkaufsraum ein. In beiden Fällen entwendeten sie Bargeld. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Wer in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell