Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall mit hohem Sachschaden

Braunschweig (ots)

Am Rautheimer Holze, 05.01.2024, 23:15 Uhr

Autofahrer kollidiert mit Wertstoff-Station und flieht

Am späten Abend des vergangenen Freitags kam es in Rautheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr die Straße "Am Rautheimer Holze" in Richtung Südstadt. Kurz vor dem Ortsausgang kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Wertstoff-Sammelstation. Sowohl diese, als auch das Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Das Auto entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Fabrikat der Firma Daimler-Benz handelt. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Daimler geben können oder den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell