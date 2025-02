Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Pkw überschlägt sich nach Sekundenschlaf des Fahrers

Rösrath (ots)

Gestern früh (26.02.), um kurz vor 04:00 Uhr, ist es im Verlauf der Bergischen Landstraße im Stadtteil Hoffnungsthal zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat.

Ein 21-jähriger Rösrather war mit seinem Pkw des Herstellers Opel auf der Bergischen Landstraße unterwegs in Fahrtrichtung Untereschbach. Nach eigenen Angaben im Rahmen der Unfallaufnahme fiel er kurzzeitig in einen Sekundenschlaf, so dass er mit seinem Pkw unkontrolliert über eine mittig auf der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel fuhr und sich offenbar überschlug und halbseitig auf dem rechten Gehweg auf dem Dach landete.

Er konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste durch ein Fachunternehmen abgeschleppt werden.

Der Sachschaden am Pkw, einem umgeknickten Verkehrszeichen und einer verbogenen Straßenlaterne wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel ermittelt. (ct)

