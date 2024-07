Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Oststraße;

Unfallzeit: 11.07.2024, 19.40 Uhr;

Am Donnerstag, 11.07.2024, verletzte sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe leicht. Der 63-Jährige hatte den Radweg des Kardinal-von-Galen-Rings in Fahrtrichtung Oststraße befahren. An einer unübersichtlichen Hausecke kam ihm plötzlich ein Radfahrer mit einem schwarzen Hollandrad entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Pedelecfahrer stark ab und stürzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer setzte den Angaben des Geschädigten zufolge seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine Brille und hatte lichtes Haar sowie eine hagere Statur. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell