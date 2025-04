Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Hubschraubereinsatz: Ein Verdächtiger in Untersuchungshaft

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Dienstag vergangener Woche hatte die Polizei in Schiefbahn vier Verdächtige festgenommen. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Kfz-Diebstahl und Aufbruch eines Wohnmobils. Die Polizei hatte unter anderem mit Unterstützung durch einen Hubschrauber nach dem Quartett gesucht. Wir berichteten in unserer Meldung 331. Einer der Tatverdächtigen, ein einschlägig polizeibekannter 18-jähriger deutscher aus Kaarst, wurde inzwischen von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt. Die anderen drei Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an. /hei (346)

