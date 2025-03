Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei weist auf Wechsel der Versicherungskennzeichen hin

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (05.03.2025) war ein 27-jähriger Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das blaue Versicherungskennzeichen an dessen E-Scooter auf und hielt den Mann an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass das abgelaufene Kennzeichen nicht für den geführten E-Scooter, sondern für ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 27-jährigen Mann.

Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

