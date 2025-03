POL Schwaben Nord: Polizei stoppt mehrere LKW-Fahrer

Augsburg (ots) - Augsburg - Am gestrigen Dienstag (04.03.2025) kam es zu einem versuchten Telefonbetrug bei einer 81-jährigen Frau. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig. Gegen 12.45 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher ihr mitteilte, dass sie Geld in einem mittleren fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten solle die Frau an einer Wohnanschrift einen ...

