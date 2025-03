POL Schwaben Nord: Betrugsversuch am Telefon - Frau handelt richtig

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg - Am gestrigen Dienstag (04.03.2025) kam es zu einem versuchten Telefonbetrug bei einer 81-jährigen Frau. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Gegen 12.45 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, welcher ihr mitteilte, dass sie Geld in einem mittleren fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten solle die Frau an einer Wohnanschrift einen hohen dreistelligen Geldbetrag übergeben. Die Frau durchschaute den Anrufer und verständigte ihre Nachbarn. Diese informierten die Polizei. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Betrug.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche persönliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

