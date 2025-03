POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Montag (03.03.2025) entwendeten eine 42-jährige und eine 29-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße. Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Drogerie die Frauen, wie sie Waren mit mittlerem zweistelligem Geldwert in ihre Handtaschen steckten und diese nicht an der Kasse bezahlten. Der Mitarbeiter stoppte die Beiden und verständigte die ...

mehr