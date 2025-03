POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (03.03.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr den Seitenspiegel eines Seat Ibiza in der Burgkmairstraße. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/3223-2110 entgegen. Rückfragen ...

mehr