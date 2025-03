POL Schwaben Nord: Ladendiebe gestoppt

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am gestrigen Montagnachmittag (03.03.2025) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der A8 Höhe der Ausfahrt Dasing. Gegen 16.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Autos und einem LKW in Fahrtrichtung Stuttgart. Grund hierfür war der Fahrstreifenwechsel eines 73-jährigen Autofahrers, welcher offenbar einen 46-jährigen Autofahrer übersah. Die ...

