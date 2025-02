Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ungewöhnliche Flucht nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße in Brauck sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, die Insassen des zweiten Autos flüchteten allerdings - das Auto ließen sie zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 21-jährige Autofahrerin aus Gladbeck gegen 19.30 Uhr auf der Horster Straße Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Im Bereich der Heringstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto, das plötzlich vom Gehweg/Radweg angefahren kam. Die Insassen des Autos, das an einer Hauswand zum Stehen kam, stiegen daraufhin aus und setzten sich in ein anderes Fahrzeug, das neben den Personen anhielt. Es gibt bereits Hinweise zum Fahrer bzw. den Insassen - die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Auto wurde sichergestellt. Bei der Unfallflucht entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

