POL-RE: Bottrop: Zwei Männer nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße Im Kamp ein. Zutritt verschafften sie sich über ein Fenster. Das Fenster wurde aufgehebelt. Bislang steht fest, dass Armbanduhren und Bargeld fehlen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Recklinghausen Zwischen dem vergangenen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in ...

