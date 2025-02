Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße Im Kamp ein. Zutritt verschafften sie sich über ein Fenster. Das Fenster wurde aufgehebelt. Bislang steht fest, dass Armbanduhren und Bargeld fehlen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen dem vergangenen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Overbergstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und nahmen anschließend Ausweisdokumente und Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Thorner Straße hebelten unbekannte Täter ebenfalls die Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Auch dieser Einbruch passierte zwischen Freitag und Montag. Bislang fehlen noch die Hinweise zur Beute und den Tätern. Die Fluchtrichtung ist ebenfalls nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell