Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Mann schlägt Radfahrerin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann schlug am Dienstagnachmittag, 12.11.2024, eine Frau, die den Radweg am Waldhof, in Höhe Obernstraße, befuhr. Die Polizei sucht den Mann mit einer Täterbeschreibung.

Gegen 15:10 Uhr befuhr eine 30-jährige Bielefelderin den Radweg am Waldhof in Richtung Oberntorwall. In Höhe der Obernstraße trat ein Mann vom Gehweg auf den Radweg, näherte sich der Radfahrerin und gestikulierte dabei. Er stellte sich vor die Radfahrerin, sprach sie in einer Sprache an, die sie nicht verstand und schlug ihr mit der flachen Hand gegen den Fahrradhelm. Die Bielefelderin erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Schlag in Richtung Altstadt.

Die Radfahrerin beschrieb den Mann als 40- bis 50-jährig, 175 bis 185 cm groß, schlank und mit südosteuropäischem Aussehen. Er trug seine schulterlangen schwarzen welligen Haare offen. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

