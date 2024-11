POL-BI: Schlüsseldienst für betrunkenen Autofahrer

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stieghorst - Bislang ist der Polizei nicht bekannt, wie der oder die Einbrecher am Freitag, 08.11.2024, ein Stieghorster Mehrparteienhaus betreten haben. Zwischen 11:40 Uhr und 13:00 Uhr gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus in Nähe der Einmündung der Glatzer Straße und begaben sich in das obere Stockwerk. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und suchten in den Zimmern nach ...

mehr