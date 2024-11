Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy während der Busfahrt gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ummeln- Ein Dieb griff am Montag, 11.11.2024, während einer Busfahrt unbemerkt in die Jackentasche eines Bielefelders.

Ein 25-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Er war gegen 07:25 Uhr am Jahnplatz in den Bus der Linie 87 in Richtung Ummeln gestiegen. Zu dem Zeitpunkt befand sich sein graues Iphone Apple 15 Pro Max in seiner rechten Jackentasche. Als er gegen 07:55 Uhr an der Erpestraße aus dem Bus gestiegen war, stellte er den Diebstahl seines Handys fest.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

