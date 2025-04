Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raubüberfall in Spielhalle - Mann festgenommen

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag, 5. April, um 7:10 Uhr kam es zu einem Raubüberfall in einer Spielhalle in der Lange Straße in Dülken. Gegen 7 Uhr morgens betrat ein Mann die Spielhalle. Er wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen, sprach aber nur polnisch. Er wirkte sichtlich nervös, da er immer wieder auf und ab ging und die Spielhalle mehrmals verließ und wieder betrat. Irgendwann betrat er wieder die Spielhalle und ging zielstrebig auf den Tresen Bereich zu, an dem die Angestellte stand. Er zog ein Messer und hielt es der Frau an den Hals. Da er kein Deutsch sprach, deutete er auf die Kasse, aus der ihm die Frau einen niedrigen dreistelligen Betrag aushändigte, woraufhin der Mann in Richtung Ausgang flüchtete. Ein Einsatzteam traf den Mann in der Nähe an. Er hatte sowohl das Messer als auch das gestohlene Geld bei sich. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann aus Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der junge Pole wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. /jk (348)

