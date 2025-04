Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geschäfts- und Kantineneinbruch - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, vermutlich zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt auf der Straße Rathausmarkt in Viersen ein. Er oder sie hebelten eine Tür auf. Was die Täter aus dem Markt stahlen, steht noch nicht fest. Am Sonntag, vermutlich zwischen 08.30 und 19.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Schulkantine auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Kantine. Auch hier steht noch nicht fest, was der oder Einbrecher stahlen. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Kripo über die 02162/377-0. /wg (351)

