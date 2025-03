Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Polizei nimmt stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam (14.03.2025)

Spaichingen (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann ist am Freitagabend in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor wiederholt negativ aufgefallen war.

Bereits am Mittag fiel ein 66-Jähriger auf dem Marktplatz durch sein Verhalten auf. Er urinierte in der Öffentlichkeit und belästigte Passanten, woraufhin Beamten ihm einen Platzverweis erteilten.

Am Abend meldeten Zeugen, dass derselbe Mann am Busbahnhof betrunken Personen hinterherrannte und sie anschrie. Polizisten trafen den Mann erneut an - er war inzwischen derart alkoholisiert, dass er nicht mehr verkehrsfähig war.

Da sich der 66-Jährige uneinsichtig zeigte, gegen den Platzverweis verstoßen hatte und mit weiteren Störungen zu rechnen war, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell