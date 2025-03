Hohenfels, L194 (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist ein Fahranfänger auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlsüren i.T. und Kalkofen verunfallt. Gegen 2 Uhr fuhr der 18-Jährige mit einem Audi S3 von Mahlspüren in Richtung Kalkofen. Dabei kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte in der Folge in ...

mehr