Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 zwischen Mahlspüren i.T. und Kalkofen - Audi kommt von Fahrbahn ab und prallt in Leitplanke - rund 10.000 Euro Blechschaden (16.03.2025)

Hohenfels, L194 (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein Fahranfänger auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlsüren i.T. und Kalkofen verunfallt. Gegen 2 Uhr fuhr der 18-Jährige mit einem Audi S3 von Mahlspüren in Richtung Kalkofen. Dabei kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte in der Folge in die Leitplanke, an der das Auto schließlich völlig demoliert liegen blieb. An dem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell