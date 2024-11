POL-WHV: Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit - VKP und Polizei informieren gemeinsam auf dem Wilhelmshavener Wochenmarkt

Wilhelmshaven (ots) - Am 11.11.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch, der sich im Zeitraum vom 30.10.2024, 16:00 Uhr, bis zum 11.11.2024, 16:30 Uhr, in der tom-Brok-Straße ereignete. Unbekannte Täter zerstörten die Verglasung einer Außentür zu einer außer Betrieb befindlichen Gärtnerei, drangen in das Gebäude ein und entwendeten auf der ...

